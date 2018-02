Sergio Vitale, il trombettista di Vietri sul Mare che suona con Sting a Sanremo: “Che emozione”

Una emozione enorme per un figlio della Costiera Amalfitana. Sergio Vitale, trombettista originario di Vietri Sul Mare, è uno dei componenti dell’orchestra Rai che sta accompagnando i cantanti sul prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo.

Sergio suona la tromba da quando aveva sette anni. Dopo essersi diplomato col massimo dei voti al Conservatorio di Salerno, si è trasferito a Roma. Una passione che è di famiglia, in quanto anche il nonno era trombettista e due cugini suonano strumenti a fiato.

Ormai il suo talento è ben noto agli addetti ai lavori: ha già collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Lucio Dalla, Laura Pausini, Katia Ricciarelli, Gino Paoli, Renato Zero, Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante e tanti altri. Mercoledì scorso ha anche accompagnato il grande Sting per la sua interpretazione di “Muoio per te”: “E’ stata una grande emozione -ha rivelato a La Repubblica – Sting è un artista di fama internazionale, apprezzatissimo da tutti. E’andata bene”.

“A Salerno, a Vietri sul Mare – ha continuato – torno spesso per partecipare ad eventi di musica jazz”.