A Scala, nella notte tra sabato e domenica scorsi, un autocarro è andato a fuoco nella località Senite. Il mezzo, utilizzato principalmente per il trasporto di legname, era in sosta in un’area privata, delimitata soltanto sul lato prospiciente la strada della parte alta e isolata del comune montano. Sono stati i proprietari, giunti poco prima delle 7 di domenica sul posto, a rinvenire la carcassa del mezzo ancora fumante, con le fiamme quasi del tutto estintesi.