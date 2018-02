Scala, disposta la chiusura delle scuole anche per domani 27 febbraio

Il Comune di Scala ha reso noto un’ordinanza in cui si dispone la chiusura dei plessi scolastici per domani 27 febbraio. La comunicazione dal Paese più antico della Costiera giunge in concomitanza con l’ultimo comunicato della Protezione Civile della Regione Campania, che ha predisposto 48 ore di allerta meteo, fino allo scoccare della mezzanotte di mercoledì. (Foto Luisa Mansi)