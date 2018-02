Sant’Agnello. Spariscono marmi e vasi sulla tomba della madre, denuncia la sorella

È accaduto pochi giorni fa, la scoperta al cimitero di Sant’Agnello della sparizione di diversi ornamenti funebri, un vaso e un marmo, dalla tomba della madre. Ancora nessuna notizia sul reale colpevole, ma in famiglia si sono subito accusati. È stato il fratello G.G. a denunciare la sorella alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, competente per la costa di Sorrento, dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa di diversi marmi e ceramiche dalla tomba materna. Dai responsabili del cimitero nessuna notizia , nessuno sa niente o ha visto niente. L’unica cosa certa è che il vaso con i fiori per la povera madre è sparito.