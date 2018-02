Sant’Agnello guerra Comune wine bar multe e carro attrezzi di notte. Il locale più frequentato del by night del venerdì sera in Penisola Sorrentina, arrivano da Sorrento a Positano e Vico Equense, questa sera tamorra e l’artista Nico Aminto. Ma c’è una guerra sotterranea, in primis col vicino, difeso dall’avvocato Francesco Saverio Esposito, che preme per gli abbattimenti, ma anche la polizia municipale del comune guidato da Piergiorgio Sagristani è sul piede di guerra, stasera multe anche a mezzanotte, ma interventi anche col carro attrezzi.