Sant’Agnello Casa Albergo per Anziani in vendita prima della realizzazione, fra Busiello e Shedir Pharm tanti intrecci. A scoprirlo è stato l’avvocato Giovanni Pollio, che potrebbe essere candidato sindaco contro Piergiorgio Sagristani, con un lavoro meticoloso di ricerca e senza nascondersi nell’anonimato. Intanto la vendita sembra riguardare Sorrento Via Sant’Agnello, ebbene come molti sanno quando si vende, o si affitta, in Penisola Sorrentina si fa sempre riferimento a Sorrento, dunque svelato l’arcano.

Pollio si è divertito con questa vicenda facendo un lavoro non semplice di “data journalism”, per il quale ci vuole, fonti, studio degli atti e competenza, ma anche tempo, che non sempre riusciamo ad avere gestendo un giornale online generalista e vasto come Positanonews, dunque non perchè non vogliamo svolgere il nostro compito.

La vicenda è intrigante e non ha avuto nessuna replica da parte dell’amministrazione santanellese, il terreno acquistato da Gabriele Busiello, che, come riporta Pollio sul Talepiano “presenta un’istanza protocollata al numero 14099. Un atto con il quale si comunica di aver acquistato l’area e, pertanto, si chiede la voltura a proprio nome della pratica in corso. Una richiesta da cui si intuisce che la Busiello Building srl non solo ha rilevato la proprietà, ma anche provveduto a “liquidare” gli intestatari della pratica edilizia. Vale a dire la Villa Nastro d’Argento Casa Albergo per Anziani s.r.l. “

In un altro passaggio Pollio ricostruisce come la convenzione per la casa albergo per anziani sia diventata peggiorativa per i cittadini, sul blog talepiano potrete divertirvi a seguire tutti i ragionamenti.. ma noi cerchiamo di essere più diretti ecco cosa dice Pollio che in breve tempo ” il geometra Francesco Ambrosio, rilascia il permesso di costruire numero 17/2016.

Ovviamente in favore della società Busiello Builng srl.

Adesso non manca più niente.

La Busiello Building srl il 1° gennaio del 2017, ad oltre tre anni dalla sua nascita, finalmente può iniziare la sua attività che per il momento sarà:

“Attività edilizia in genere”.

Di gestione Case Albergo per anziani non v’è ancora c’è traccia.

PIANO DI SORRENTO, MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017

Chiara Accardi (detta Clara), vice-Sindaco del Comune di Sant’Agnello, percorre via Bagnulo. All’altezza del civico numero 45 viene inghiottita da un enorme cancello grigio. E’ il cancello che delimita la sede della Shedir Pharma srl.

Da oggi la Accardi lavora lì. Non come dipendente della Shedir Pharma, l’azienda per cui il dottor cavaliere Gabriele Busiello, Amministratore unico della Busiello Building srl, è direttore delle vendite. No, la Attardi è dipendente di un’altra società: la Maior Finanziaria srl.

La ricordate?

La Maior è la controllata della Shedir Pharma ed è a sua volta controllata dalla fiduciaria del Monte dei Paschi di Siena.

La Maior ha come Presidente del Consiglio di Amministrazione Umberto Di Maio, che riveste la stessa carica anche alla Shedir Pharma.

Di Maio con il dottor cavaliere Gabriele Busiello, fino all’aprile del 2015, era stato anche socio in un altra srl: la Preziosa srl. Poi le strade dei due, almeno come soci, si erano divise. Busiello poté così dedicarsi alle altre due sue società: la ormai nota Busiello Building srl e la Antigua Yacht srl. Quest’ultima, a dispetto del nome esotico, è una società con un capitale di 150 mila euro, interamente nelle mani dello stesso dottor cavaliere Gabriele Busiello. La Antigua è una società con sede a Sant’Anastasia che si occupa come attività prevalente della vendita e della permuta di beni immobili. Una società con importanti proprietà nell’area industriale di Marcianise ed a Somma Vesuviana.”

E in precedenza che era successo? Il terreno era di Ponticorvo ex assessore dell’amministrazione Cuomo di Sorrento e del fratello di Mario Gargiulo, attuale assessore , che lo hanno venduto a chi di sopra.. Sempre Pollio riferisce che ad acquistare il terreno il 29 maggio 2013 furono ” Apreda Rosa, Gargiulo Albino, Aversa Giovanni, Cristina Teresa Savarese e Mariano Pontecorvo quale Amministratore della MSJM Corporation srl ”

Subito dopo dalla Regione Campania , assessore Russo, esce la possibilità di finanziare strutture sociali per anziani, nel mentre il terreno viene affittato da una srl

“La Villa d’Argento Casa Albergo per Anziani. Il capitale sociale, del valore di 10 mila euro, è detenuto per il 70% dal dottor Ciro Abagnale di Gragnano, mentre il restante 30% è nelle mani di un nome che già abbiamo incontrato in questo racconto. Quello di Cristina Teresa Savarese. Abagnale è titolare di un’azienda che si occupa di forniture di attrezzature mediche.” Una società che ha poi richiesto il finanziamento regionale.

Alla fine il finanziamento viene perso, ma si hanno tutti i permessi, compreso paesaggistico , per poter realizzare, con una convenzione, poi modificata , e secondo Pollio peggiorata per i cittadini, comunque la procedura per farne casa albergo per anziani prosegue, insomma per avere volumi, e questo significa tanto qualsiasi cosa si realizzi, in soldoni qui fare volumi edificabili è praticamente quasi impossibile visto che con il PUT fra Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana si vincola tutto e di più. Dopo aver venduto a Busiello ora pare che si vorrebbe rivendere..

Insomma un vero e proprio giallo con intrecci politici e amministrativi , ma senza nessun tipo di inchiesta su infrazione alla legge .. un lavoro giornalistico di tutto rispetto, se parliamo del “data journalism”, per il quale ci ha messo la faccia con nome e cognome .. chapeaux