Sanremo 2018 Meta e Moro vincono il Festival con “Non mi avete fatto niente”

Dal rischio esclusione alla vittoria, finisce così il Sanremo dei record di asolti con la coppia Michelle Hutzinger e Claudio Baglion, un Festival diverso e più frizzante che ha portato una marea di ascolti alla Rai e l’italietta sempre più attaccata al piccolo schermo . Ermal Meta e Fabrizio Moro, con “Non mi avete fatto niente”, sono i vincitori del 68esimo Festival di Sanremo. Al secondo posto si piazza la band de Lo Stato Sociale, al terzo Annalisa. «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio padre, oggi dedico la vittoria a mio figlio, che sta a casa: ciao Libero». È la dedica di Fabrizio Moro, subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. «Un’emozione indescrivibile», dice Ermal Meta che dedica la vittoria alla Mescal, la sua casa discografica «che ha creduto in me, quando nessun altro lo faceva».

Il bagno di folla di Laura Pausini, che finisce la sua esibizione cantando tra la gente sul red carpet, la telefonata a sorpresa di Fiorello e il monologo di Pierfrancesco Favino che emoziona con un brano da Koltès dedicato agli “stranieri in patria” e introduce il duetto Baglioni-Mannoia sulle note di Fossati. Si muove tra registri diversi la serata finale di Sanremo 2018, un festival premiato da ascolti record, con una media di oltre 10 milioni e mezzo di spettatori in quattro serate, che ora dovrà fare i conti con questo successo e con la “formula Baglioni” per guardare al futuro.