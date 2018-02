San Vito Positano e Valdiano si spartiscono la posta: 0-0 al “De Sica”

Si sono spartiti la posta in palio allo stadio “De Sica” San Vito Positano e Valdiano nella gara della domenica mattina del campionato d’Eccellenza Girone B. Un pareggio a reti inviolate che fa comodo ad entrambi, difatti: la squadra di Mister Attanasio, infatti, è a quota 23 punti e sta cercando di venir fuori dalla zona playout, mentre gli ospiti, dopo un convincente inizio stagione, sono appollaiati in zona playoff, ad un solo punto dall’Agropoli seconda forza del campionato.

Il Valdiano non si presenta al meglio al “De Sica” ed il San Vito Positano ha mantenuto la calma e chiuso bene gli spazi per tutto il match. Solo nel primo tempo gli uomini di Mister Attanasio hanno concesso qualcosina agli ospiti. Un risultato comunque positivo per la squadra di casa e che fa ben sperare dopo la vittoria schiacciante contro il Faiano in trasferta la scorsa settimana, che magari si sia invertita la rotta dopo un periodo buio. Ora testa alla prossima sfida, quella contro il Sant’Agnello fanalino di coda del campionato: contro la squadra della penisola sorrentina potrebbe arrivare un’altra vittoria e altri punti importanti.