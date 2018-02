San Vito Positano Juniores delle meraviglie, travolge il Picciola e va al primo posto

Juniores Regionale

Picciola-S.Vito Positano 0-4

Col sesto successo nelle ultime 7 gare..la nostra Under 18,sotto un vero e proprio diluvio, sbanca anche il campo della Picciola a Pontecagnano con un sonoro 0-4 che porta le firme di Francesco Busanca con una tripletta e del positanese 2002 Alessandro Rianna.Esordio in categoria anche per la nostra scheggia giallorossa Alessandro Casola e per il neo acquisto 2001 Ciro Maglione.

Insomma i ragazzi del mister Marco Attanasio si stanno facendo valere, complimenti da Positanonew.