San Vito Positano, fuori dal tunnel. Il Mister Attanasio “Grazie ai sacrifici dei ragazzi”

San Vito Positano finalmente fuori dal tunnel. Dopo l’importante vittoria per 2-0 contro il S.Agnello, che rimane così inchiodato a 11 punti, la squadra della Costiera amalfitana è uscita dalla zona “Play out” che è l’obiettivo di questo campionato. Siamo andati sul Campo “De Sica” di Montepertuso e abbiamo trovato i giocatori ad allenarsi nella fanghiglia di un campo impraticabile. Sentiamo l’allenatore del San Vito Positano Marco Attanasio, assistente sociale a San Giorgio a Cremano, vive a Sant’Agata di Massa Lubrense con la famiglia, persona dotata di grande umanità e profondità intellettuale.

Mister allora siamo usciti fuori dalla crisi?

“Il lavoro è duro, speriamo di farcela. Ma un grazie bisogna darlo ai ragazzi che fanno tanti sacrifici. I quali, nonostante le avverse condizioni climatiche e un campo non dei migliori,continuano ad allenarsi ed ottenere buoni risultati. Semplicemente Grazie ai miei fantastici ragazzi per il cuore…i sacrifici…e l impegno che stanno mettendo in questa bellissima rincorsa.. gruppo Unico…annata bella bella…altro mattoncino messo verso la salvezza…e non era per nulla facile oggi”

Con i giovani come vanno le cose?

“Stiamo avendo grandi soddisfazioni , gli under 18, dopo una grande vittoria con la Battipagliese con 4 -0, sono primi in classifica con due punti dal Costa d’ Amalfi, e dagli allievi che continuano ad ottenere eccellenti risultati.”

Si caratterizza con delle frasi a sfondo letterario, come mai?

“Amo molto leggere e trasmettere gli insegnamenti che vengono dai grandi autori per i ragazzi che fanno sport credo che sia utile anche dal punto di vista umano”

E vogliamo chiosare con una sua frase sul campo sportivo, dove il mister, nonostante il fango, i disagi, i problemi, affronta la cosa con apprezzabile ed encomiabile filosofia.

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.”

(M.Gandhi)

…RESTA LA NOSTRA ARENA…

Complimenti da Positanonews mister