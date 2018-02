San Valentino imbiancato sulle due costiere: dal Monte Faito ad Agerola e Ravello

La neve in queste ore sta imbiancando le zone alte nelle due costiere, sul Monte Faito in Penisola Sorrentina, passando per Agerola, Ravello e il Valico di Chiunzi sul versante della Costa d’Amalfi. Come da previsione meteorologiche diffuse ieri, che indicavano nevicate tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare, sarà un San Valentino immerso nel bianco invernale.