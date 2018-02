Salerno Minnini con De Luca jr “No alla camorra” Il Ministro arriva qui da candidato al Senato ad ascoltare Piero De Luca, senza il padre, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ma ci sono il fratello Roberto De Luca, assessore al Bilancio del Comune di Salerno, i candidati Tino Iannuzzi, Eva Avossa, il figlio del procuratore Lembo, anche lui candidato ma al comune di Campagna, il sindaco di Salerno Enzo Napoli, tra gli altri. Inizia così la scalata ad un posto alla Camera dei Deputati e inizia puntando tutto su tema della sicurezza. Accanto a lui, per il via alla stazione marittima della sua città, c’è il ministro del’Interno Minniti che De Luca junior chiama quasi sempre Marco e che definisce «un simbolo, un motivo di vanto». Mette in chiaro, più volte, che la sicurezza è al centro del programma del Pd. «È un tema complesso e da parte nostra ci deve essere serietà nell’affrontarlo – ha sottolineato – senza demagogia, senza soffiare sul fuoco delle paure e tensioni come altre forze politiche stanno facendo perché così si danneggia il paese».

Un tema, quello della sicurezza, strettamente connesso a quello della immigrazione che agli italiani spesso crea preoccupazione. «Non possiamo e dobbiamo sottovalutare questo disagio perché spetta allo Stato dare risposte alle preoccupazioni, alle ansie delle famiglie – ha detto De Luca – se non lo fa lo Stato, ci sono altri soggetti che cercano di farsi giustizia da soli e così si rischia di mettere a repentaglio la tenuta politica e sociale delle nostre comunità». Parla dell’Europa che sulla questione immigrazione «è stata latitante», e chiama in causa la necessità di una «Procura europea antiterrorismo» nonché della necessità di una «difesa europea mettendo in collegamento i servizi di intelligence». «Chi delinque va cacciato», mette in chiaro e rivendica quanto fatto da Salerno in termini di accoglienza. Poi, tra gli obiettivi, per la tutela della sicurezza, «10mila nuovi agenti nelle forze dell’ordine, il rilancio di progetti di videosorveglianza e il rafforzamento delle misure di Daspo urbano nonché un impegno serio della lotta e nella gestione della microcriminalità giovani con un esercito di docenti, con scuole aperte fin a sera e con misure rieducative obbligatorie». Tutto questo perché, dice, «siamo l’unica forza politica in grado di offrire risposte serie e costruttive e non demagogiche».