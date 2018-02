Salerno, “Easy Coast”: presentati 7 nuovi minibus per la costiera amalfitana e sorrentina

Sono stati presentati questa mattina a Salerno ben sette minibus alimentati a diesel, della capienza massima di trenta passeggeri, i quali saranno in servizio sulle linee tra le due costiere, quella amalfitana e sorrentina. Alla presentazione vi erano il presidente della Regione Vincenzo De Luca e l’assessore regionale alla Promozione Turistica, Corrado Matera, oltre che il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone.

L’assessore Corrado Matera ha commentato: “La Campania cresce anche grazie alle tante azioni che abbiamo messo in campo. Il progetto è partito nel 2016 con il treno Campania Express, sulla tratta Napoli-Ercolano-Pompei-Sorrento-Napoli, proseguito nel 2016 con Le vie del Mare e l’Alta velocità per il Cilento. Nel 2017 questo programma è stato integrato ed arricchito anche con il progetto dei treni storici e, con quest’ultimo servizio per la penisola Sorrentina e Amalfitana, abbiamo completato questo grande programma sulla mobilità turistica”.