Sabato derby costiero di calcio a 5: Real Agerola – Futsal Coast!

E’ sempre suggestivo quando due squadre della Costiera si sfidano in una partita di calcio (a 5).

Sabato alle ore 15 al Centro Sportivo ‘Pinetamare’ di San Lazzaro in Agerola ci sarà l’attesa sfida Real Agerola Futsal – Futsal Coast!

Entrambe le squadre militano nella Serie C2, girone C, e sono separate da 10 punti. La formazione agerolese attualmente è seconda, quella costiera sesta. Entrambe, quindi, lottano per l’obiettivo play-off. Sabato è in programma la gara di ritorno: all’andata il 28 ottobre al Fondo Fusco di Amalfi Nastri e compagni si imposero per 5-2 sui padroni di casa (tripletta del Capitano e un gol per Fortunato Buonocore e Raffaele Mascolo). Ma non fu il primo confronto della stagione: già il 30 settembre, in Coppa Italia, andò in scena (ad Agerola) il derby con un’altra vittoria agerolese, per 4-1: due reti di Fortunato Buonocore, una a testa per Giovanni Buonocore e Armando Nastri.

Le statistiche sorridono al Real, che però sta attraversando quello che probabilmente è il periodo peggiore della SUA stagione: dal 20 gennaio a oggi sono arrivati due pareggi (MAMA Futsal San Marzano e Real Pagani) e due sconfitte (Real Cesinali in Campionato e Atletico Chiaiano in Coppa). Anche il Futsal Coast non è in un momento brillante, essendo reduce da due sconfitte in Campionato, arrivate contro la capolista Cesinali e il MAMA Futsal.

Inutile dire che per rimanere al secondo posto i padroni di casa sono costretti a vincere; vittoria che cerca disperatamente anche la formazione ospite, attualmente -2 dal quinto posto occupato dall’Agostino Lettieri.

Insomma, sarà una partita interessante dall’esito tutt’altro che scontato. Chiunque volesse vedere del ‘futsal made in Costiera’ è invitato sabato alle ore 15 al ‘Pinetamare’ di Agerola!