Rivellini che flop all’Ospedale Capilupi a Capri e con i Commercialisti a Piano di Sorrento , Chi l’ha visto? Enzo Rivellini, candidato al Senato per Forza Italia, finora non lo ha mai visto e sentito nessuno, passerella obbligata giusto per farsi vedere in Penisola Sorrentina , ma il flop è stato evidente con i commercialisti a Piano di Sorrento , ma anche a Capri , all’ospedale Capilupi, anche qui chi lo ha visto? Il passaggio fatto solo dieci giorni prima del voto con un post sconcertante “Ho passato la giornata a Capri ed Anacapri. Ho visitato l’ospedale Capilupi, dove ho potuto constatare un organico sottodimensionato e una struttura inadeguata con macchinari obsoleti. Nonostante questo, onore ai medici e infermieri che quotidianamente svolgono il proprio lavoro. Ad Anacapri c’è mancanza di medici di base. Da consigliere regionale ed europarlamentare mi sono molto battuto per il diritto alla sanità dell’isola azzurra. Lo farò di nuovo da senatore di zona. È il mio impegno con capresi e anacapresi.”, ma la giornata non la ha passata solo a Capri, basta vedere i post che girano per la Campania. Rivellini finora nessuno lo ha mai visto ne sentito, ora comunicati stampa , post e video che stridono con la sua totale assenza sul territorio, ma questo è quello che si merita la Penisola Sorrentina con i sindaci incapaci di riuscire a farsi valere anche all’interno dei propri partiti. Tanto loro a Roma non si preoccupano, calano l’asso dall’alto ” tanto questi ci votano lo stesso” Lettera firmata