Rimpianti e pareggio per il Costa d’Amalfi

I costieri vano in vantaggio, hanno due uomini in più ma subiscono il pareggio

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 22^ GIORNATA – 7^ RITORNO

VALDIANO – COSTA D’AMALFI 1-1

48º Vigorito – 80º(rig) Siciliano

VALDIANO

Robertiello, Magliocco, Gallo, Della Femina, Abate, Esposito, Paolino (77º Casella), Comegna, Vitale, Sicialiano, Aracri.

All. Criscuolo (a disp. Novella, D’Alto, Petriccione, Ametrano, Isoldi, Iovine)

COSTA D’AMALFI

Faggiano, Palumbo, Vitiello Luigi (71º Pisapia), Cestaro, De Luca, Vigorito, Di Landro (81º Ferrara Domenico), Lettieri, Criscuoli (77º Di Crescenzo), Mascolo, Catalano (88º Ferrara Vincenzo).

All. Contaldo (a disp. Napoli, Vitiello Raffaele, Pommella)

Arbitro: Emanuele Coluccino di Avellino.

Assistenti: Dario Maione (Nola) – Pierpaolo Vitale (Salerno).

Ormai i rimpianti aumentano giornata dopo giornata, e quest’oggi ci troviamo a commentare l’ennesima gara storta.

Primo tempo povero di emozioni, ma con i costieri che si sono fatti preferire per qualità e costruzione di gioco. Nella secondo frazione la gara però cambia faccia, con i costieri che dopo appena 3 minuti trovano il vantaggio con Vigorito, abile ad inserirsi su un calcio d’angolo dalla destra di Criscuoli. Il Valdiano non ci sta e si getta in avanti, prestando però il fianco alle ripartenze di Mascolo e Criscuoli. Al 60º circa occasione per Lettieri, ma Robertiello sventa il destro del centrocampista. Il direttore di gara al 67º espelle Abate, per doppia ammonizione, e il Costa d’Amalfi cerca di gestire la gara sfruttando la superiorità numerica. Qualche minuto più tardi il Valdiano rimane anche in 9, espulso Gallo per doppia ammonizione, dopo ripetute proteste. Sembra tutto in discesa per i costieri, ma succede qualcosa che ha dell’incredibile: Aracri va via sulla sinistra, entra in area sulla sinistra dirigendosi verso il fondo, ma viene atterrato e l’arbitro concede il calcio di rigore.

Siciliano dagli 11 metri realizza un insperato pari. Gli ultimi minuti sono di totale confusione, con l’arbitro che espelle qualcuno dalla panchina del Valdiano, ed i costieri che non riescono a trovare la via della rete.

Davvero difficile commentare l’amarezza di questo pareggio, che alla fine rimane un ottimo risultato visto lo spessore del Valdiano, squadra di alta classifica.

Ora è importante dimenticare subito questa gara e concentrarsi sulla prossima, visto che nel prossimo turno si affronterà il Solofra in casa, dove l’obiettivo deve essere uno solo.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI