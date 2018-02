Il RE del kilometro zero , Re food

Nei quartieri storici di Sorrento , in ambiente medievale che richiama la tradizione sorrentina , il ristorante Re Food propone una cucina su sapori tradizionali con ingredienti locali .

A stupirci è stata la varietà delle pietanze proposte , che andavano dal mare al monte , nelle quali dominava un gusto regale e prelibato.

Gli assaggi :

Un antipasto di gamberone ,pescato in giornata ,fritto in una pastella di spinaci della tenuta locale su foglia di formaggio di vaccino e pomodorini del piennolo ,

Polipo fresco della Regina Giovanna arrostito , su tappeto di salsa di purea di patate di contadini locali , pomodorini e prezzemolo freschi , Profiteroles di pasta all’uovo al cioccolato fondente

Complimenti da tutta la redazione di PositanoNews.