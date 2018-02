Ravello, il sindaco De Martino incontra i ragazzi della scuola media

I ragazzi della scuole medie “Frezza”, nell’ambito del progetto WebTvRagazzi del Comune di Ravello, hanno incontrato il sindaco Salvatore Di Martino, il vice sindaco Ulisse Di Palma e l’assessore Natalia Pinto. I ragazzi per un giorno sono saliti in cattedra “interrogando” il primo cittadino su come funziona l’amministrazione e sui lavori e progetti per il futuro.

L’assessore Natalia Pinto, che si occupa strettamente di istruzione, ha poi illustrato l’importanza delle iniziative svolte finora in sinergia tra comune e istituto comprensivo, come l’Albo dei caduti in guerra, che hanno lo scopo di legare ulteriormente i giovani alla storia e le proprie radici, con attività che non solo integrano la didattica dei ragazzi, ma arricchiscono anche il loro futuro curriculum vitae, come ha sottolineato Ulisse Di Palma, ricordando che a coloro che conseguiranno con ottimi voti il diploma di scuola secondaria di primo grado, saranno premiati meritocraticamente.

Prima dei saluti ai ragazzi è stato spiegato che le tecnologie e i social, vanno utilizzati in maniera consapevole, avendo una visione libera, aperta e costruttiva, considerando che su questi mezzi i toni sono sempre più conflittuali.