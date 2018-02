Ravello: si rinnova il corso di inglese intensivo gratuito, rivolto agli operatori del turismo. Ecco le info per accedere

Quest’anno si rinnova la programmazione del corso di inglese intensivo rivolto agli operatori turistici, organizzato dal Comune di Ravello. Le lezioni sono previste dal 6 al 20 marzo, dal lunedì al venerdì, in orari ancora da stabilire. Gli aspiranti studenti-lavoratori che intendono parteciparvi, dovranno svolgere una prova selettiva giovedì 22 febbraio, alle 16, presso la sala stampa dell’auditorium “Oscar Niemeyer “, per comprendere quali parteciperanno alle classi “Intermediate” e “Advanced”. La partecipazione richiede la presentazione della seguente domanda d’iscrizione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ravello, o via email all’indirizzo protocollo@pec.comune.ravello.sa.it, entro e non oltre il 16 febbraio. Il Comune di Ravello prenderà in considerazione le prime 50 domande pervenute all’Ufficio Protocollo.