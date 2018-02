Ravello saluta il suo nuovo parroco Don Angelo Mansi

Ieri si è insediato nella sua nuova parrocchia Don Angelo Mansi, in un Duomo di Ravello gremito di fedeli, provenienti anche dalle sue precedenti parrocchie, Vettica di Amalfi e Minori, che l’hanno voluto seguire in questo momento importante. Il passaggio di consegna è avvenuto alla presenza del suo predecessore, Don Nello Russo. Ha portato i saluti e gli auguri, in rappresentanza dell’intera cittadinanza della Città della Musica, il Sindaco Salvatore Di Martino. Ieri sera la celebrazione poi si è conclusa con un momento conviviale, in cui ci sono stati i festeggiamenti con il taglio della torta augurale.