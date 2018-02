Ravello oggi “riabbraccerà” Don Angelo Mansi. Questa mattina grande festa nella Città della Musica

Ravello finalmente accoglierà il suo nuovo parroco, che prenderà il posto di Don Nello Russo, chiamato a guidare la chiesa della sua Positano. Don Angelo Mansi, sarà riabbracciato dai concittadini e fedeli ravellesi domenica 11 febbraio, nella cerimonia di insediamento alle ore 11, officiata alla presenza del Vescovo dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Orazio Soricelli. Don Angelo Mansi, ancora per breve rettore della parrocchia di San Michele Arcangelo di Vettica Minore ad Amalfi, ritorna nel paese d’origine in seguito alla nomina pontificia di Don Michele Fusco a Vescovo di Valva e Sulmona. Una turnazione di parroci in Costiera amalfitana che ha riportato a casa a Positano don Nello da una parte e don Angelo dall’altra. Questa mattina grande festa per Don Angelo, auguri da Positanonews.