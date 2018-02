Ravello, già cominciati i preparativi per la Via Crucis: attesa per il 25 marzo

Cresce l’attesa ed iniziano i preparativi per la Via Crucis in Costume di Ravello. Un evento unico nel suo genere, la cui fama ha oramai travalicato finanche i confini nazionali. Sono in pieno svolgimento i lavori, che vedono impegnata l’intera cittadinanza, in preparazione di questo evento che è sicuro motivo di vanto ed orgoglio per la Città della Musica.

Come ogni anno, l’evento si terrà proprio nel giorno della domenica delle Palme e quest’anno cadrà il 25 marzo. Nella giornata di ieri alla Chiesa Santa Maria del Lacco si è svolta già la prima riunione pubblica per cominciare i preparativi.