Ravello, alla Festa del Carnevale per bimbi c’è anche Don Angelo Mansi

Piazza Vescovado stamattina è più gioiosa per la Festa di Carnevale “Ravello per bimbi”, organizzata dal Comune e coadiuvata dal progetto regionale “Campania per bimbi”. Davanti al Duomo l’evento è ancora in corso e nonostante il meteo non troppo gentile, i bambini mascherati stanno assistendo a spettacoli di magia e giocando con carta e colla. A far visita i piccoli e le loro famiglie c’è stato anche il nuovo parroco Don Angelo Mansi.