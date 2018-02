Ragazzina di 14 anni scappa di casa col tutor, la madre: “Hanno una relazione”

Ore d’ansia in Germania. Da quattro giorni si erano perse le tracce della 14enne Caciele Schoening e del suo giovane tutore di 24 anni, Alex Kessler, e nei loro confronti era scattata una ricerca della polizia in tutta Europa, ora la madre rivela a Bild che i due avevano una relazione.

La ragazza, che viveva in una casa-famiglia nei pressi di Grevesmuehlen, nella Pomerania Anteriore, non era tornata a scuola al termine delle vacanze di inverno. La madre, intervistata da Bild questo pomeriggio, ha rivelato che la ragazza era innamorata del suo tutore e lei ne era al corrente da tre settimane. «Era felice, che dovevo fare?».

«Aveva una vera passione per lui – ha continuato la madre di Caciele – si immaginava una vita insieme a lui e la cosa era reciproca», ha rivelato al tabloid tedesco. E per questo la donna non ha ritenuto necessario avvertire l’Ufficio per i giovani, che aveva in carico la responsabilità della giovane Caciele.

