“Puerto Svago – Viaggi Meta”, offerta speciale per il Gran Finale del “Carnevale di Viareggio”!

Offerta speciale dell’agenzia viaggi di Meta di Sorrento “Puerto Svago” per il gran finale del Carnevale di Viareggio. Un pacchetto eccezionale che comprende tre giorni e due notti per assistere ad un evento che ogni anni attira migliaia di persone da tutto il mondo. Nel dettaglio, il programma prevede:

VENERDI 16 FEBBRAIO:

Partenza dalla Penisola Sorrentina ore 05.30 in Bus GT sosta lungo il percorso arrivo a Forte dei Marmi sistemazione in Hotel e pranzo…relax, passeggiata nella città dei VIP per un piacevole aperitivo in piazza o sul lungomare …Cena in hotel..Gran serata Live & Disco organizzata nelle darsene (ingresso gratuito).

SABATO 17 FEBBRAIO:

Prima Colazione partenza per Pisa incontro con la nostra Guida, pranzo in hotel…si accendono le luci su VIAREGGIO

la capitale del Carnevale italiano con i Corsi Mascherati 2018 sui Viali a mare. la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali.

Grande Spettacolo PIROTECNICO al termine del CORSO MASCHERATO con Premiazione finale.

Ritorno in hotel, Cena e serata libera.

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

Prima colazione con tranquillità preparare i bagagli si parte per la Visita della Splendida Città di Viterbo con Guida Autorizzata (pranzo libero) sosta lungo il percorso. Rientro in serata a casa.

La quota comprende:

* Bus Gt

*Hotel 3* a Forte dei Marmi

* 3 giorni 2 notti

*Pensione Completa + Bevande

*Accompagnatore

*OFFERTA Valida fino ad esaurimento posti

-Prezzo Adulto Finito 199

-Bambino 3/12 anni N.C. 109

-Infant GRATUITO

La quota non comprende:

-IL BIGLIETTO DI INGRESSO AL CORSO MASCHERATO

Precendita Adulto 17€ (invece di 20€) Bambino fino a 1.20 mt GRATUITO.

INFO TOUR E PRENOTAZIONI:

Puerto Svago Corso Italia 114 Meta 0818087532

sorrento@puertosvago.it

Roberto Porzio +393336297172