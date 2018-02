PRIGNANO, IL CURVONE DELLA PASTA

Settant’anni fa, un autocarro da Napoli alla Calabria, carico di pasta. Perse il suo carico in una curva, lungo la statale 18 nel territorio di Prignano, nel Cilento. Il mio amico, ha quasi 80 anni.

Ricorda di quell’episodio. Era un ragazzino, pantaloncini corti e berretto alla marinara, oggi è un nonno felice. Una serata tra amici, buon vino, buon mangiare, frittelle, carne arrosto, dolce al miele, ha raccontato di quell’autocarro che per un incidente perse il suo ghiotto carico, quintali di buona pasta . Nei primi anni 50, la statale 18 era molto traffica, dalla Campania alla Calabria e Sicilia, lontana da venire la strada scorrimento veloce Cilentana, che non volendo, mandò in crisi molte attività economiche aperte lungo la tortuosa SS 18; Italia divisa tra Coppi e Bartali che lentamente si avviava al boom economico degli anni 60. Quintali di pasta finirono così il loro viaggio a Prignano, per la cronaca, fu recuperato tutto il carico che finì a bollire nelle pentole del posto… a tavola, si mangia! Giovanni Farzati (didascalia foto -tratto calabrese della SS 18