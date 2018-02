Positano Safer Internet Day con il direttore di Positanonews Michele Cinque

Il 6 febbraio gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Positano hanno incontrato il direttore di Positanonews, avv. Michele Cinque, in occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale dedicata all’uso sicuro e responsabile del web, per discutere sull’importanza della sicurezza nella navigazione in rete. Tante le richieste dei ragazzi coinvolti da due ore e mezza di discussione , le richieste ai giornalisti? “Cambiare il mondo”. I social più usati? Whatsup e Instagram, dopo Facebook e pochi Pinterest e Twitter. A tutti sono stati dati i consigli per gestire al meglio internet per evitarne i pericoli, fornire gli accessi ai propri genitori ed avvisarli al minimo messaggio strano, ma ciò non toglie che internet sia anche una risorsa, come è stato spiegato, sopratutto in paese che vive con il turismo come la cittadina della Costiera amalfitana