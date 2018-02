Positano, Costiera amalfitana. Un grande evento culturale realizzato dall’Isituto Comprensivo di Positano e Praiano L.A. Porzio . Gli Alunni della scuola primaria di Positano hanno presentato la mostra Omaggio a Roberto Scielzo, alla presenza del figlio Lorenzo Scielzo, con il Sindaco di Positano Michele De Lucia e Stefania Astarita, Dirigente scolastica. L incontro è stato fortemente voluto dalla preside e portato avanti palle insegnanti Marina parlato e Raffaella Cinque.

La mostra, che abbiamo visitato qualche giorno fa, è frutto di una bellissima intuizione legata al contesto nel quale si trovano i ragazzi stessi. Infatti qui , nella scuola stessa, troviamo delle opere di Scielzo che hanno ispirato i giovani, cavalli, dipinti, opere di abbellimento di angoli del plesso delle elementari che dopo quasi mezzo secolo verrà lasciato per accorpare tutte le scuole nelle medie.

Scielzo era un artista a 360 gradi, pitture, opere d’arti, creazioni e altro, memorabili le riproduzioni dei costumi della sfilata della Antica Repubblica Marinara d’ Amalfi che nessuno è mai più riuscito a imitare come ha fatto lui. Insomma davvero una meravigliosa iniziativa che oggi ha seguito Massimo Capodanno con le sue foto ricostruite in un suo post su Positano My Life. Non possiamo che complimentarci con tutti e invitare chi può a vedere questa mostra.