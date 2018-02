Positano Michele Pisacane “Diego” 81 e non li dimostra. Un compleanno fra amici , con il mitico doc Giulio Cinque e l’allegra compagnia nelle montagne d’Isernia. “Diego”, per il suo tifo e rapporto con Armando Maradona, non si smentisce mai. L’ultimo dei mohicani, potremmo definirlo, per il modo col quale ha gestito con grande professionalità, umanità e signorilità lo storico ristorante “Le Tre Sorelle” circondato dall’affetto degli amici , e del buon vino, festeggia davanti a uno splendido camino. Tanti auguri di cuore da Positanonews