Positano l’azienda Ceramiche Casola cerca un addetto alle vendite

A Positano l’azienda Ceramiche Casola seleziona un

addetto/a alle vendite da inserire nel proprio organico.

Il/la candidato/a di età compresa tra i 20 e i 40 anni,

dovrà dimostrare ottima conoscenza della lingua

inglese e di aver maturato precedenti analoghe

esperienze, con buone capacità di lavoro in squadra.

Curriculum vitae con foto e autorizzazione al

trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 via

email a: info@ceramicacasola.com