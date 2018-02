Positano, crollo in una ex aula della scuola elementare: tanta paura, per fortuna nessun ferito – FOTO

Tanta paura questa mattina alle scuole elementari di Positano. Gran parte dell’intonaco e del soffitto, infatti, è crollata in una ex auladel primo piano. Tanta paura per chi era a scuola, ma per fortuna nessun ferito. Alcune partti degli edifici della scuola elementare, come spesso noi di PositanoNews abbiamo riportato, sono fatiscenti e ciò ha costretto il Comune a trasferire il tutto l’anno prossimo. Le aule invece sono completamente sicure .Come riferisce il comune quello spazio era adibito a deposito