Positano Cittadina maltrattata e abbandonata

Purtroppo è fin troppo evidente che oggi Positano faccia sempre più fatica a trovare qualcuno che sia in grado di garantirgli almeno quel minimo di senso civico che in ogni Paese civile dovrebbe esserci. Anzi con questo non saper “o voler” fare rispettare la legge Lo si sta sempre più trascinando in quei bassifondi che non gli sono mai appartenuti e che di certo Positano non merita. E’ un’immensa vergogna per Tutti Noi che ci consideriamo Positanesi. ☹

Daniele Esposito . Presidente dell’associazione Macchia Mediterranea