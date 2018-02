Nella località Tordigliano tra Vico Equense e Positano è stata rinvenuta un auto incendiata. Il rogo che si sta consumando in strada ha bloccato carreggiata in entrambi i sensi di marcia e si attende l’intervento dei Vigili del Fuoco. La Fiat Palio, di proprietà di un dipendente del ristorante “Il Fornillo” era fortunatamente senza nessuno a bordo, e si trovava sulla strada che dai Colli porta a Positano. Gli automobilisti sulle altre vetture erano terrorizzati e si tenevano a debita distanza, per paura di un possibile scoppio dell’auto in fiamme, una nostra lettrice ci ha infatti scritto: “Siamo bloccate e abbiamo tanta paura”. Celere è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione di Sorrento hanno messo fine allo spiacevole evento di cui non si conosce ancora la dinamica.

