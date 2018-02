Positano auguri per la laurea ad Erminia Fusco a festeggiarla anche il nostro Vescovo Michele Fusco che ha lasciato prr un giorno la sua Diocesi di Sulmona per questo gran giorno. Laurea alla Federico II per Erminia , una dottoressa ancora nella perla della Costiera Amalfitana tanti auguri dalla redazione di Positanonews