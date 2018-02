POLITICHE 2018 Rubrica MA DI COSA PARLIAMO di Gimax

COMUNICATO STAMPA

Peccerillo (Civica Popolare): “Penisola Sorrentina fiore all’occhiello della nostra Regione, mettere albergatori e cittadini nelle condizioni migliori per esprimere ricchezze del Territorio”

Civica Popolare nel collegio Campania 1-03

Listino proporzionale bloccato scheda rosa che include anche la Penisola Sorrentina, presenta come candidato capolista Domenico Peccerillo, Sindaco di Casola di Napoli, classe ’73, che conosciamo meglio attraverso questa intervista.

Chi è Domenico Peccerillo?

“Una persona molto semplice, sposato e padre di tre bambini che ha sempre lavorato nella sua vita e che ora ha uno studio di consulenza del lavoro”.

Come mai questa discesa in campo?

“La mia candidatura non è calata dall’alto ma è frutto di un lavoro costante e quotidiano che mi vede protagonista da otto anni nel mio territorio, da quando cioè nel lontano 2010 sono diventato Sindaco di Casola. Ritengo che questa candidatura derivi dalla buona amministrazione portata avanti in questi anni come primo cittadino del mio Comune”.

Ci parli del programma di Civica Popolare, l’altra sera nel convegno organizzato dal Sic a Piano di Sorrento ha sorpreso tutto snocciolando elementi programmatici poco conosciuti dall’opinione pubblica.

“Essendo un piccolo partito facciamo fatica a far conoscere la nostra piattaforma programmatica che invece è molto seria, piena di azioni rivolte al mondo dei giovani, della famiglia, del lavoro. Soprattutto è concreta, non parliamo di cose mirabolanti ed impossibile da realizzare. Noi non siamo quelli che vogliamo prendere in giro gli elettori, parliamo di cose vere, realizzabili. Invito tutti a leggere il programma di Civica Popolare sul nostro sito ufficiale”.

Quali sono i problemi della Penisola Sorrentina?

“Parliamo del fiore all’occhiello della nostra area e in generale della nostra regione. Dobbiamo mettere albergatori e cittadini nelle migliori condizioni possibili per esprimere il proprio prodotto. Migliorare i collegamenti marittimi dei trasporti e i servizi della ferrovia. Incentivare e migliorare i servizi del trasporto pubblico e i collegamenti su rotaie. Portare avanti politiche di sostegno per i lavoratori stagionali. Queste sono solo alcune nostre proposte”.

Qual è il vostro piano per l’industria turistica?

“Dobbiamo spostare gli investimenti pubblici sullo sviluppo di una molteplicità di prodotti turistici per contrastare la monotematicità dell’offerta, l’eccesso di stagionalità che produce grandi flussi in periodi troppo ristretti, con bassa marginalità per le imprese e con ridotto sviluppo delle professionalità e delle competenze. Un piano per lo sviluppo turistico per il Sud deve incentrarsi sull’ampliamento della stagionalità orizzontale, quindi estate e inverno, e verticale, giorno e notte, con tutte le interconnessioni possibili tra mare ed entroterra, tra turismo e cultura, tra enogastronomia e paesaggio tenendo conto che il Piano Strategico per il Turismo presentato dal governo per il 2017/2022 presenta obiettivi molto chiari: innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico, sviluppare un marketing efficace e innovativo, realizzare una governance efficiente e partecipata”.

Casola di Napoli, lì 24.02.2018

Segreteria Domenico Peccerillo

Sindaco di Casola di Napoli

