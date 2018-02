Polisportiva Sorrento impegnata tra coppa e fase ad orologio

Le costiere si preparano al rush finale specie in campionato ma non disdegnano la coppa Campania

Sorrento – Conclusasi la prima parte del campionato, per la Polisportiva Sorrento inizia la seconda con la fase ad orologio ma nel contempo si gioca in coppa Campania con i quarti ed incontrano in esterna la Givova Ladies Scafati.

Non è stata una gara facile quella ultima della prima fase della stagione poiché le ragazze costiere erano impegnate in quel di Salerno contro il Basket Ruggi, non c’è stato verso contro le salernitane che sin dalle prime battute hanno menato le danze, costringendo le azzurre ad una rincorsa che è stata vana nonostante il buon impegno delle ragazze.

Con una formazione rimaneggiata la coach Braida ha dovuto fare di necessità virtù, perché mancavano la Cacace Gaia e la De Luca e poi in difesa non si è state eccelse poiché si è concesso troppo, facendo si che le rossoblù penetrassero con una certa facilità. Ma non è stata questa la sola pecca, le altre: nel tenere uno contro uno e nelle cattive rotazioni difensive, per cui

sono state brave le avversarie a punirle su ogni loro errore.

Comunque la coach in queste giornate, tranne quella in cui si disputa la coppa Campania, dovrà lavorare un po’ su tutto: l’atteggiamento difensivo, sul fattore tecnico tattico e mentale ed infine

anche su un qualcosa di caratteriale. In vista di questo rush finale della fase ad orologio che inizia il 25 febbraio e vede le costiere impegnate in casa: contro la Givova Ladies Scafati (1a giornata 25/02/2018, 18:00), l’Azzurra Cercola (4a, 18/03/2018, 18:00) ed infine contro la Farmacia Tricolle Ariano Irpino (6a, 07/04/2018, 18:00). Mentre fuori casa contro: Salerno Basket 92 (2a, 03/03/2018 19:30), Olimpia Capri P.C. Pecoraro (3a, 10/03/2018, 15:30) e chiude con il Basket Ruggi Salreno (5°a, 24/03/2018, 19:00).

GISPA