Piano di Sorrento , sangue in Via delle Rose. Ferito un ragazzo che portava il ciclomotore tipo “Vespa” .

Il ragazzo ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare. Ad intervenire il 118 che con tempestività ha trasportato il ragazzo in pochi minuti in Ospedale. Il ragazzo sembra sia stato investito, sul posto i carabinieri per accertare la dinamica