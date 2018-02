Piano di Sorrento Nello Di Nardo incontra l’amministrazione Iaccarino

Piano di Sorrento. Nello Di Nardo, candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 nella lista proporzionale alla Camera dei Deputati con Forza Italia, ha voluto salutare il Sindaco Vincenzo Iaccarino e gli Amministratori di Piano nell’ambito della sua campagna elettorale. Per l’occasione uno scambio di idee sull’imminente appuntamento elettorale, ma anche per spiegare le ragioni del suo disimpegno alla guida della Protezione Civile della Regione Campania, ruolo nel quale Di Nardo è stato molto vicino alle amministrazioni locali e a Piano di Sorrento in particolare nella fase dell’emergenza legata al dissesto dei costoni alla Ripa di Cassano, dei Valloni e Ponte Orazio. Presenti il sindaco Vincenzo Iaccarino il vice sindaco Pasquale D’Aniello ed il capogruppo Marilena Alberino col consigliere Marco D’Esposito.