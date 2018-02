Piano di Sorrento multe pazze in Via Carlo Amalfi a Carnevale

Multe a Carnevale ma non è uno scherzo . Questa mattina Piano di Sorrento diverse persone si sono trovate le le multe di domenica quando si pensa di poter stare tranquilli perché le strisce blu non si pagano nei festivi. Invece no, per una corsa non comunicata da nessuna parte e un’ ordinanza nascosta sull’albo che si leggono solo loro in tanti si sono beccati la multa. Blog, profili social, sito internet, mail, manifesti eppure di mezzi ci sono per avvisare gli utenti . Poi che fastidio davano le auto? Nessuno perché la corsa si è fatta, i foglietti messi sul posto , che di notte nessuno ha visto, parlavano di carri attrezzi che nessuno ha preso, ma poi le multe si sono fatte ma per cosa? Senza fischiare, senza avvisare, senza che dessero fastidio, solo giusto per fare cassa o cosa? Un po’ di comunicazione utile per i cittadini sulla viabilità ci vorrebbe, vedi il disastro per il traffico durate i lavori giù alla Ripa l’altro giorno, invece no. Meglio tenersi alla larga dalle strade di Piano , una la pensano e cento ne fanno..