Piano di Sorrento i marittimi incontrano il Movimento Cinque Stelle, intanto la guerra dei charter continua

Piano di Sorrento . I parlamentari uscenti e ricandidati del M5S, Sergio Puglia e Luigi Gallo, su richiesta dell’Assocharter, incontreranno i lavoratori marittimi per ascoltarne le istanze domani sera, 15 febbraio, al Centro Culturale di Via delle Rose, al di sotto della biblioteca comunale. Un incontro che avviene in un momento delicato per i charter che si stanno scontrando al Tar di Napoli contro l’ordinanza della Capitaneria di Stabia di Castellammare di Stabia e di Salerno applicata pare solo in Campania, che renderà difficile la vita per i piccoli operatori della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina con dei limiti, come quello dell’obbligatorietà del capo barca, che di fatto metterà a rischio decine di piccole azione. Sotto i riflettori il business delle linee per Capri da Massa Lubrense, Positano, Amalfi. Dietro le quinte si muovono interessi milionari, come andrà a finire?