Piano di Sorrento dopo l’appoggio di Costa a Iaccarino , il PD locale e Antonio D’Aniello sfiduciati. Ieri visita del segretario del PD della Regione Campania da Napoli, con Casillo e il candidato del Collegio di Castellammare di Stabia , Penisola Sorrentina e Monti Lattari ( fino a Nola ) Manniello con l’amministrazione carottese, che Positanonews ha incontrato al bar Cota, e l’appoggio all’amministrazione carottese “Appoggiamo il sindaco Vincenzo Iaccarino” ci ha detto Costa, mentre per quanto riguarda Castellammare di Stabia sia Costa che Casillo hanno detto “Ne parleremo dopo le elezioni”, insomma PD lacerato e in corto circuito proprio a ridosso delle elezioni, quello stabiese ha provocato uno sfacelo, facendo dissolvere l’amministrazione, quello carottese ha deciso in totale autonomia, e a quanto pare isolamento, di lasciare l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino, ma alla fine di due consiglieri solo Antonio D’Aniello perchè Maria Laura Gargiulo è rimasta. Che succede? Che senso ha? Positanonews ha chiesto ad Antonio D’Aniello di dirci le cose come stanno, aspettiamo. Sinceramente dei manifesti non ce ne può fregar di meno, visto il valore che hanno. Fate capire alla gente che succede, qua l’acqua, qua il sapone. Parlate come dio comanda e non con fumosi proclami, che possono significare solo non ho avuto l’assessorato allora me ne vado. Cosa legittima , e meritata, va bene, ma almeno così si capisce qualcosa , invece così sembra tutto astruso e senza senso.