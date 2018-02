Piano di Sorrento, comunicato a sorpresa del PD: “Impossibile sostenere l’amministrazione in carica”

Duro comunicato del Partito Democratico di Piano di Sorrento nei confronti del sindaco Vincenzo Iaccarino. Il PD ha difatti “abbandonato” il primo cittadino. Lo riportiamo per intero:

“Alla C.A. Del Sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino.

Il Partito Democratico di Piano di Sorrento ha sostenuto lealmente, sin dal suo nascere, la lista

“Piano nel Cuore” ottenendo l’elezione di due consiglieri e portando in dote un patrimonio culturale e politico; tuttavia

-visto lo scarso coinvolgimento dimostrato dall’amministrazione nei confronti del partito democratico;

-considerata la scarsa considerazione delle proposte portate avanti dal Partito Democratico nell‘interesse del paese

-valutata l’incapacità di esprimere una esplicita adesione ai principi della Costituzione e dell’antifascismo.

-in considerazione della scarsa incisività dell‘azione amministrativa che non opera efficacemente per risolvere i problemi di Piano di Sorrento;

il PARTITO DEMOCRATICO DI PIANO di SORRENTO, dopo attenta riflessione, ritiene di non poter ulteriormente sostenere l’amministrazione in carica. Tale posizione è condivisa all’unanimità con la singola eccezione della dottoressa Gargiulo Marialaura.

Praso atto del dissenso della suddetta Consigliera, che si dichiara al di fuori di quanto deliberato, il Partito ritira il suo appoggio all’amministrazione, riservandosi di approvare in futuro solo le iniziative che riterrà di interessanti per i Cittadini”.