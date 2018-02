Piano di Sorrento, blitz dei Vigili in via Caposcannato: decine di multe ad auto contromano – FOTO

Blitz della Polizia Municipale quest’oggi a Piano di Sorrento, in via Caposcannato. I Vigili hanno multato decine di auto e veicoli in generale che hanno imboccato la strada contromano. La questione non è nuova, in quanto tantissime auto sono solite percorrere via Caposcannato contromano praticamente tutti i giorni: un’abitudine pericolosa e sbagliata, e per questo dobbiamo fare i complimenti alla Polizia Municipale. Tra i veicoli multati anche un furgoncino della Crocerossa.