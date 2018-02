Piano di Sorrento vogliono abbattere il Bar Liana, si accorgono dopo mezzo secolo che è abusivo. Ma che succede al Comune? Il Bar Liana e la società titolare della struttura il Cinema delle Rose, oggetto di una ordinanza di demolizione perchè gli uffici del Comune si sono accorti dopo mezzo secolo che la struttura sarebbe abusiva, pare nelle parti che riguardano la cucina e i servizi igienici, lato parco. Ma non è l’unico caso, da Via Bagnulo a Piazza Cota e Via Casarose fino a Via dei Platani, oltre a Via delle Rose, un bailamme di segnalazioni alla redazione di Positanonews. Si scava nei decenni addietro e si trova ora una veranda, ora uno spazio, ora altro che manca, insomma una strage con conseguente caos fra i cittadini, spese giudiziarie, atti nulli o annullabili, contestazioni anche sulle compravendite, con disagi e problemi per tutti. L’amministrazione di Vincenzo Iaccarino così si vede presa di mira, ma sono sempre e comunque i tecnici e gli uffici che vanno a scovare queste magagne, ma scavando , scavando nessuno può dirsi al sicuro. Per ora tocca al Bar Liana, la migliore rosticceria carottese, che speriamo riesca a risolvere e sicuramente avrà ricorso al Tar Campania di Napoli, e poi? Che succede al Comune? Ecco l’ordinanza integraleOrdinanza di demolizione Bar Liana