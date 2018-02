Papa Ratzinger è malato, il fratello Georg: “Affetto da un morbo paralizzante”

ROMA – Il Papa emerito Benedetto XVI ricorre sempre più spesso all’utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante: a rivelarlo è suo fratello Georg in un’intervista al giornale ‘Neue Post’ rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede ‘Vatican News’.

La preoccupazione del fratello Georg è che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa arrivare al cuore. “Prego ogni giorno per una buona ora della morte per me e mio fratello. Per entrambi”, dice ancora Georg, 94enne.

LA PRECISAZIONE DELLA SANTA SEDE

“Le presunte notizie di una malattia paralizzante o degenerativa sono false. Fra due mesi Benedetto XVI compie 91 anni e, come lui stesso ha detto recentemente, sente il peso degli anni, come è normale a questa età”.Lo dichiara la sala stampa della Santa Sede, smentendo un’intervista che Georg Ratzinger, fratello del Papa emerito, ha rilasciato al settimanale tedesco d’intrattenimento ‘Neue Post’.

