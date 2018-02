Pallavolo, sconfitta in trasferta per la “Libertas Sorrento” ma anche tanta grinta per rifarsi

Sorrento. Domenica 18 Febbraio, la squadra di pallavolo “Libertas Sorrento” ha riportato una sconfitta in casa del ” Volley Sessa” a Sessa Aurunca. Lo stop é arrivato dopo 8 vittorie consecutive, amareggiando i tifosi che credevano in una facile vittoria.

Qui le parole dell’allenatore Domenico Pollio:” Una partita piena di insidie contro delle avversarie agguerrite. Le nostre ragazze hanno provato con tutte le loro forze a ribaltare il risultato, ottenendo un 3 a 2 e strappando un punto. Siamo consapevoli che è mancato qualcosa e che si poteva fare di più! Ma le ragazze sanno che devono tornare in palestra ancora più cattive e desiderose di lavorare per poter ripartire subito già dalla prossima partita!”

Auguriamo alle ragazze di tornare a conquistare la vittoria e i tre punti per scalare la classifica.