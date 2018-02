No alla Chiusura del Centro di Igiene Mentale a Sorrento, manifestazione all’Arips pochi spiragli dai sindaci. Ricordiamo che fra una settimana dovrebbe chiudere, anzi il primo marzo, e ancora non si sa niente. A mettersi in primo piano Rosario Fiorentino che sta seguendo dall’inizio questa battaglia. Peppe Tito il sindaco di Meta ha fondamentalmente proposto di poter utilizzare in parte i locali dell’ARIPS, ma non vi è stata nessuna decisione ufficiale, anche se i sindaci della Penisola Sorrentina si sono detti formalmente tutti disposti a fare qualcosa per mantenere la struttura.

Una struttura che da servizi a oltre mille utenti, oltre ad avere una dozzina di persone nella casa famiglia dalla quale dovrebbero essere sradicati.