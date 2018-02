Napoli . Un Gran Ballo in maschera per My Fair Lady al San Carlo

Un Gran Ballo in maschera per My Fair Lady

Originale progetto di fundraising

per sostenere un’importante iniziativa del Teatro di San Carlo

Napoli. Una iniziativa che ha segnalato a Positanonews Veronica Maya, famosissima presentatrice originaria di Piano di Sorrento . Il Teatro di San Carlo, tra le maggiori imprese culturali nazionali, vanta una realtà produttiva riconoscibile a livello internazionale come eccellenza nell’ambito della diffusione e tutela dell’arte musicale.

La sensibilità di convinti mecenati e amanti del bello, prezioso valore aggiunto ai fini di un concreto sostegno a favore dell’attività caratteristica della Fondazione, ha consentito al San Carlo di raggiungere traguardi importanti, sedimentando, nella coscienza collettiva, l’immagine di un Teatro sempre più aperto alla città: un simbolo della cultura italiana, un’eccellente residenza per le culture del mondo. In occasione del Carnevale, la Fondazione Teatro di San Carlo ha lanciato un progetto di fundraising il cui ricavato consentirà di restaurare e acquistare le sedie da collocare nei palchi di III, IV, V e VI fila della Sala Storica. Il totale delle sedie/sgabelli è di 550 ogni sedia ha un costo di euro 300. Tra i benefit dedicati ai mecenati, la Fondazione realizzerà una targhetta nominativa da apporre sullo schienale delle sedute, consentendo ai Donors di entrare a far parte della storia del Lirico più antico d’Europa.

Inoltre, note sono le agevolazioni fiscali proposte dell’Art Bonus alle Fondazioni lirico-sinfoniche che consentono uno sgravio fiscale del 65 per cento delle erogazioni liberali, come previsto a seguito dell’approvazione della L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016).

Nell’ambito di questo progetto domani martedì 13 febbraio 2018 (ore 22.30) il Salone degli Specchi diverrà scenario di un Gran Ballo in maschera ispirato al musical My fair Lady (Ingresso spettacolo + party 100 euro).

Per informazioni è possibile chiamare lo 0817972205/ 216 oppure inoltrare una mail all’indirizzo e.spedaliere@teatrosancarlo.it

Con l’occasione la Fondazione Teatro San Carlo in collaborazione con PASSEPARTOUT Events ringraziano i donors che con la loro generosa presenza il 13 febbraio sosterranno ulteriormente il suddetto progetto di fundraising.

Ad iniziare da Sal De Riso ,pluripremiato Maestro Pasticciere della Costa D’Amalfi e da sempre sensibile agli argomenti di tutela del nostro patrimonio artistico. Saranno presenti anche Eccellenze Campane nella persona di Paolo Scudieri,già’ da tempo mecenate della Fondazione del Teatro, e Bar in Movimemento, che con Poggio Cavallo ,nota azienda di Grosseto, e Strega Alberti, si occuperanno del beverage. Non mancherà Scaturchio, già presente con la sua attività all’interno del teatro e che coccolerà gli ospiti con una degustazione di sfogliatelle salate mentre l’allestimento floreale e’ affidato alle sapienti mani dei flower designers di Flover.