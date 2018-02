Napoli, Sting in concerto all’Arena Flegra il 30 luglio

Annuncio a sorpresa di Etes Arena Flegrea di Napoli: Sting, ex leader dei Police, si esibirà in concerto il 30 luglio prossimo nell’anfiteatro della Mostra d’Oltremare.

I biglietti del concerto (evento di punta del Noisy Naples Festival) saranno disponibili in anteprima (per 24 h) per il fan club ufficiale il 13 febbraio, dalle ore 10.00 mentre per tutti gli altri i biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di mercoledì 14 febbraio sui circuiti ETES, Ticketmaster e Ticketone.

La rockstar, ospite dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, pubblicherà il 20 Aprile insieme a Shaggy il suo nuovo album.