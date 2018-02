Napoli. Pubblicità choc davanti all’ospedale Pausilipon. I genitori dei bimbi ricoverati ne chiedono la rimozione

Napoli. Lo sdegno, la rabbia, in qualche modo anche il dolore per un manifesto pubblicitario scandaloso piazzato con poco senso del pudore davanti all’ospedale pediatrico oncologico Pausilipon. Dal web alla politica l’appello è tutto rivolto al Comune: «Rimuovete immediatamente quel cartellone, rispettate almeno un poco la sofferenza dei minori ricoverati». «Chiamo subito il Comune»: è l’impegno della manager del Santobono-Pausilipon, Annamaria Minicucci. Perché quella immagine di un uomo e una donna nudi e tatuati, mentre lui la tiene alle spalle tirandole violentemente la treccia dei capelli, pur evitando di mostrare parti intime del corpo, non passa inosservata. E non si capisce come possa pubblicizzare una marca di abbigliamento sportivo. Il clamore parte dal web, dai social network, e si espande rapidamente. «Ormai siamo alla mercificazione di tutto – dice Minicucci – Non c’è più la sensibilità verso gli altri, il senso del limite della libertà personale, o in questo caso di un’azienda, rispetto all’attenzione verso gli altri. Un manifesto così davanti a un luogo di sofferenza, a un ospedale pediatrico oncologico, dimostra che non si ha un minimo di sensibilità. Io non so se il Comune può intervenire, perché spesso gli spazi per la pubblicità sono affittati a privati, ma chiamerò subito il vicesindaco per chiedergli di intervenire perché non si può fare business a ogni costo». Non meno dura è Mara Carfagna: «Il Comune proceda immediatamente alla rimozione di quel manifesto. È un atto dovuto per le immagini che contiene e per il messaggio sbagliato che dà, ma anche una forma di rispetto per la sofferenza dei minori ricoverati al Pausilipon e dei loro familiari». La deputata e consigliere comunale attacca: «Le pareti delle nostre città non possono essere utilizzate senza criterio, né controllo. Ecco perché il governo di centrodestra, quando ero ministro, aveva stipulato un accordo tra Dipartimento per le Pari Opportunità e l’istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria che consentiva il ritiro di campagne pubblicitarie violente o sessiste nel giro di pochissimo tempo. Pensiamo che quello strumento debba essere utilizzato più e meglio di quanto sia stato fatto in questi anni». La questione supera gli schieramenti politici, perché appartiene al buon senso. E in modo non diverso dalla Carfagna si esprimono anche i Verdi: «È necessaria una regolamentazione delle affissioni perché se è vero che bisogna lasciare libertà ai pubblicitari è vero anche che non possiamo tollerare che vengano affissi manifesti ai limiti dell’osceno e della violenza a ridosso di un ospedale pediatrico – dicono il consigliere regionale Francesco Borrelli e Patrizia Cipullo – Il manifesto in cui si vede una coppia, nuda, con l’uomo che tira i capelli alla donna, al di là del dubbio gusto, non può continuare a restare di fronte al Pausillipon. Qualora non lo faccia la società che ha in gestione quel tabellone è necessario che ci sia un intervento da parte del Comune per verificare se ci sono le condizioni per rimuovere immediatamente quel manifesto». C’è già chi pensa di reagire. È la candidata di Forza Italia Giusy Sorvillo: «Non possiamo restare in silenzio di fronte a tanta crudeltà e violenza visiva dinanzi ad un ospedale pediatrico. Ecco perché vogliamo organizzare un flash mob di sensibilizzazione se il manifesto non verrà subito rimosso. La mia promessa è poi di impegnarmi per la regolamentazione della distribuzione pubblicitaria». (Fulvio Scarlata – Il Mattino)